Посевная отменяется: ТОП-3 имен мужчин, которые не обзаведутся детьми

Перспектива посадить дерево, построить дом и завести ребенка нравится не всем мужчинам. Некоторые представители сильного пола и вовсе не хотят обзаводиться наследниками, поэтому не вступают в серьезные отношения или разрывают их на этапе обсуждения детей. Астролог и эзотерик Артемий Никара рассказал 5-tv.ru, от каких мужчин с какими именами стоит держаться подальше женщинам, которые хотят построить семью и завести ребенка.

В зоне риска — мужчины с именем Константин. Чаще всего они — «маменькины сынки», утверждает астролог. В таких мужчинах с рождения заложена сильная родственная связь с матерью, и во взрослом возрасте они ищут себе похожую жену. Мужчины с именем Константин часто не имеют детей, потому что не хотят. До глубокой старости они остаются детьми.

«У мужчин с именем Борис очень тяжелая судьба. Они всегда „выживают“ в этом мире: у них нет времени на семью и детей. Поэтому Борис часто остается в одиночестве», — рассказывает астролог.

На последнем месте — Вадим. Обладатели этого имени совершенно не думают о наследниках, их мысли заняты только собой. Ребенок для них — обуза, который может помешать их самореализации.

Тем не менее, если ваш возлюбленный назван одним из этих имен, бросать его не следует. Обсудите с мужчиной совместное будущее, чтобы понять, готов ли он перейти на следующий шаг. Возможно, Константин, Борис или Вадим не планирует ребенка, потому что не готов к увеличению расходов. В этом случае подготовьте будущего главу семьи и постарайтесь ему помочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему не все мужчины могут обеспечить семью.