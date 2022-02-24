По мнению Милы Левчук, мужчине и женщине необходимо предусмотреть рождение ребенка и определить семейный бюджет заранее.

Создание семьи и появление ребенка — сложный шаг, который требует не только решимости, но и готовности к большим затратам. Поэтому супругам еще до заключения брака необходимо предусмотреть дыры в бюджете и договориться, кто будет обеспечивать семью. Существуют разные модели формирования семейного бюджета — например, при общем бюджете все доходы складывают и тратят на совместные нужды. А при личном бюджете мужчина и женщина тратят заработанные деньги по своему усмотрению. Эксперт по семейным отношениям и психолог Мила Левчук рассказала 5-tv.ru, должен ли мужчина обеспечивать семью.

По словам психолога, обеспечение финансами жены и ребенка должно быть добровольным желанием мужчины. Не следует выбивать из мужа деньги или давить на него, но обговорить это следует еще до создания семьи.

Мила Левчук сравнивает семью с командой, где у каждого человека своя роль. Так члены семьи на 100% эффективны и занимаются своим делом.

«Как футбольная команда выходит на поле? У вратаря своя ответственность, у нападающего — своя, у защитника — своя. Когда они начнут эту ответственность делить, игра будет проиграна. А если каждый на 100% на своем месте, тогда это будет классная команда, которая победит», — уверена психолог.

Специалист предупреждает: когда вы обсуждаете роли, необходимо предусмотреть рождение ребенка. Чаще в декрет отправляется женщина — для супруги это период уязвимости, в который она теряет доход и нуждается в поддержке, защите и обеспечении.

«Доходы падают, а расходы растут. И мужчина должен как-то с этим в один момент справиться», — рекомендует Мила.

Резкий переход эксперт по семейным отношениям сравнивает с занятием в спортзале, где вместо 50 килограммов супруг вынужден отжимать 200. Это может привести к выгоранию.

«Мужчины тоже люди! В этом причина большинства разводов», — считает эксперт.

Если в первые годы ребенка семья не рассчитала совместный бюджет, то нехватка денег может стать шоком для супругов.

Кроме того, Левчук утверждает, что основываясь на исследовании экономистов, можно считать, что женщина трудится не только на основной работе, но и «подрабатывает» дома как уборщица, няня, психолог, повар и любовница.

«78% мужчин при средней зарплате не могут себе позволить жену и оплатить ее услуги. И при этом хотят 50% семейного бюджета», — поясняет психолог.

В этом случае силы распределяются несправедливо: женщина стремится все успевать, все на себе «тащить» и быстро выгорает. Эксперт предупреждает: так жена потеряет интерес к любви, готовке, станет нервной и раздражительной. Семья от этого только пострадает, поэтому мужчине необходимо подумать о содержании родных прежде чем создавать семью.

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