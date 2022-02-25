Взрыв прогремел в доме на востоке Москвы
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По предварительным данным, в результате взрыва газа пострадал один человек.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Взрыв прогремел на третьем этаже пятиэтажного дома в 5-м Подбельском проезде на востоке Москвы. Об этом стало известно 5-tv.ru. В результате ЧП, которое произошло днем 25 февраля, оказались разрушены две межкомнатные стены и выбиты окна в квартире, однако конструкции здания не нарушены. По предварительным данным, мужчина пытался покончить с собой. Его госпитализировали медики. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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