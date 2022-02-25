Бесполезный чекап: ТОП-5 ненужных анализов при полном медобследовании

Эксклюзивно для 5-tv.ru врач клинической лабораторной диагностики Мария Хасина объяснила, как можно сэкономить деньги во время комплексного медосмотра.

Выявить большинство заболеваний на ранней стадии призвана полноценная медицинская диагностика. Комплексный медосмотр предлагают многие клиники, зачастую навязывая дополнительные услуги. Абсолютно бессмысленные при чекапе (check up — проверка — Прим.ред.) анализы крови эксклюзивно для 5-tv.ru назвала врач терапевт-эндокринолог, специалист в области клинической биохимии и функциональной медицины, врач клинической лабораторной диагностики, кандидат медицинских наук, эксперт Академии врачей UniProf Мария Хасина.

№ 1 — тесты на онкомаркеры

Тесты на онкомаркеры регулярно включают в различные скрининговые программы, однако их легко можно вычеркнуть из списка обследования.

«Онкомаркеры не служат для выявления онкологических заболеваний, это анализы, которые используются для мониторинга текущих онкологических заболеваний», — заявила эксперт.

Если у больного диагностировали опухоль в органе, а затем ее удалили хирургическим путем, то анализ на онкомаркеры показывает наличие или отсутствие заболевания: если онкомаркер положительный, то это свидетельствует о неполном удалении злокачественного образования и наличии метастазов, если он отрицательный — об оздоровлении пациента.

№ 2 — анализы на гормональный статус

Если у женщин нормальный менструальный цикл, а у мужчин — нормальная потенция, нет выраженного набора или потери веса, нет клинических проявлений, указывающих на изменение гормонального статуса, то и тест на гормональный статус сдавать нет необходимости.

№ 3 — тесты на отдельные гормоны

Тест на кортизол в крови не имеет смысла сдавать в принципе, поскольку уровень этого гормона на стресс очень быстро меняется, и, кроме того, кортизол находится в основном в связанном с белком состоянии. Для корректного выявления гормона в организме специалист в области клинической биохимии рекомендует исследовать слюну, а не кровь.

№ 4 — тесты на антитела к кандида и хеликобактеру

Бесполезность тестов на антитела к кандида, хеликобактеру или другим инфекционным агентам врач объяснила тем, что эти микроорганизмы могут встречаться у человека в разных ситуациях, при этом не всегда вызывая иммунный ответ.

«Если у вас нашли антитела к хеликобактеру, вполне возможно, что хеликобактер у вас был два года назад и в настоящий момент его у вас уже нет, а антитела продолжают циркулировать», — пояснила медэксперт, добавив, что аналогичная картина может быть и в отношении кандидоза.

№ 5 — эндокринологический тест на содержание йода в крови

«Йод, как и многие другие микроэлементы в крови, вообще не определяется, его ситуационная концентрация в крови не имеет никакой диагностической ценности. А если йод и определяют в медицине, то по моче, но проводится этот анализ в рамках научных исследований эпидемиологических работ», — рассказала эндокринолог.

Цель подобных изысканий — узнать, что в определенном городе имеется йодный дефицит, в таком случае у всех его жителей берутся анализы мочи. В соответствии с результатами затем даются рекомендации по его восполнению в виде йодированной соли и хлеба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие показатели анализа крови укажут на онкологию.