Минобороны: ВДВ ВС России заблокировали Киев с западной стороны города
Данные разведки показывают, что ВСУ развернуло в центре украинской столицы реактивные системы залпового огня «Град».
Фото, видео: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO; Минобороны
Воздушно-дисантные войска ВС РФ объединились с высадившимся накануне на аэродроме Гостомель десантом, тем самым обеспечив блокирование Киева с западной стороны города. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В настоящее время данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня „Град“ для нанесения удара в район аэродрома Гостомель», — отметили в Минобороны РФ.
Конашенков подчеркнул, что расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем ВСУ научили западные кураторы из Пентагона и ЦРУ. Цель подобных действий — спровоцировать ответный огонь по местным жителям. В российском оборонном ведомстве напомнили, что прикрытие огневых позиций гражданским населением является военным преступлением.
«Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах», — добавил Конашенков.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, при захвате российскими военными аэродрома Гостомель были ликвидированы более 200 националистов из состава спецподразделений Украины.
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