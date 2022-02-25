Минобороны: ВДВ ВС России заблокировали Киев с западной стороны города

Воздушно-дисантные войска ВС РФ объединились с высадившимся накануне на аэродроме Гостомель десантом, тем самым обеспечив блокирование Киева с западной стороны города. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В настоящее время данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня „Град“ для нанесения удара в район аэродрома Гостомель», — отметили в Минобороны РФ.

Конашенков подчеркнул, что расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем ВСУ научили западные кураторы из Пентагона и ЦРУ. Цель подобных действий — спровоцировать ответный огонь по местным жителям. В российском оборонном ведомстве напомнили, что прикрытие огневых позиций гражданским населением является военным преступлением.

«Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах», — добавил Конашенков.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, при захвате российскими военными аэродрома Гостомель были ликвидированы более 200 националистов из состава спецподразделений Украины.