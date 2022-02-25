Минобороны: ВДВ ВС России заблокировали Киев с западной стороны города

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 3 164

Данные разведки показывают, что ВСУ развернуло в центре украинской столицы реактивные системы залпового огня «Град».

Фото, видео: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO; Минобороны

Воздушно-дисантные войска ВС РФ объединились с высадившимся накануне на аэродроме Гостомель десантом, тем самым обеспечив блокирование Киева с западной стороны города. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В настоящее время данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня „Град“ для нанесения удара в район аэродрома Гостомель», — отметили в Минобороны РФ.

Конашенков подчеркнул, что расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем ВСУ научили западные кураторы из Пентагона и ЦРУ. Цель подобных действий — спровоцировать ответный огонь по местным жителям. В российском оборонном ведомстве напомнили, что прикрытие огневых позиций гражданским населением является военным преступлением.

«Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах», — добавил Конашенков.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, при захвате российскими военными аэродрома Гостомель были ликвидированы более 200 националистов из состава спецподразделений Украины.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
83.55
-3.38 93.60
-4.17
Рунический гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта для всех знаков зод...

Последние новости

17:03
Приостановлена подготовка к проведению «Формулы-1» в Сочи в 2022 году
17:02
Очередной фейк: летчик-ас «Призрак Киева» оказался выдумкой украинских СМИ
17:01
Рунический гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта для всех знаков зодиака
16:58
Песков заявил о готовности Путина направить делегацию на переговоры с Киевом
16:54
Центробанк понизил курс доллара и евро на 26–28 февраля
16:46
Bild: Ангелу Меркель обокрали во время шопинга в Берлине

Сейчас читают

Песков анонсировал ответные санкции после рестрикций Запада в адрес России
День вашего лучшего свидания: какими будут 25-е лунные сутки 2022 года
Эксперты назвали возможный срок окончания российской операции по защите Донбасса
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год