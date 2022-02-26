На Украине решили силой усадить завравшегося Зеленского за стол переговоров с РФ

Владимир Зеленский предложил обсудить нейтральный статус — при условии гарантированной безопасности. Обеспечить ее готов Александр Лукашенко. Президент Белоруссии снова предложил Минск в качестве площадки для мирного урегулирования. О готовности к переговорам заявили и в Москве. Владимир Путин поручил сформировать делегацию из представителей Минобороны, МИДа и президентской администрации.

Но киевские власти — после паузы — захотели встречаться не в Минске, а в Варшаве. А потом, как заявили в пресс-службе Кремля, и вовсе перестали выходить на связь. Корреспондент МИЦ «Известия» Георгий Гривенный выяснял, где же президент Украины.

«Где наши власти? Где наши воины?»

Недоуменные вопросы этого жителя Херсонской области сейчас готовы повторить миллионы граждан Украины. Где их президент, который довел страну до политического и экономического коллапса, сейчас мало кто понимает. Слухи множатся: Зеленский то ли сбежал за границу, то ли прячется в бункере. Его весь день искал премьер-министр Италии, когда не мог дозвониться. Президент Украины нашелся ближе к вечеру, отшутившись в своем фирменном стиле. Но на брифинге, надев футболку цвета хаки, бывший комик был предельно серьезен.

«Мы остались в одиночестве. Кто готов воевать вместе с нами? Честно — не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантии по вступлению в НАТО? Честно — все боятся. Сегодня мы услышали из Москвы, что они хотят обсудить нейтральный статус Украины. Я заявил всем партнерам нашей страны — сейчас решается судьба нашей страны», — говорил Зеленский.

Причины этого одиночества Зеленского подробно и прямо разъяснил глава российского МИД.

«Он сейчас вам просто говорит неправду. Врет, по-простому говоря, когда он заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус. Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать», — заявил Сергей Лавров.

Когда народ Украины выбирал президента в прошлый раз, пиарщики Зеленского преподносили его как «доброго героя», побеждающего «злого олигарха» Порошенко. Образ борца за правду, созданный Зеленским в его же сериале «Слуга народа», помог ему выиграть, но оказался страшно пророческим.

Зеленскому не удалось выполнить своих предвыборных обещаний: коррупция цветет махровым цветом, экономика стагнирует, курс гривны рухнул, цифры в платежках за ЖКХ все больше шокируют украинцев. В своей инаугурационной речи Зеленский даже перешел на русский, обещая жителям Донбасса «вернуть их в мирную Украину». Вместо этого только новые обстрелы, блокады и постановочные поездки на боевые позиции и заигрывание с нацистами.

В какой-то момент Зеленский вообще оторвался от действительности, заявив о готовности вернуть Украине ядерное оружие, чем, похоже, бесповоротно перешел «красную черту». Вот так и получились, что Зеленский из поля зрения выпадает, зато по Киеву с автоматом бегает его бывший соперник Порошенко, выпучивая глаза в интервью западным СМИ.

Но все-таки есть среди этого сумасшедшего кошмара украинской политики и голоса разума — депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» готовы силой заставить Зеленского сесть за стол переговоров.

«Готов взять Зеленского за руку и посадить за стол переговоров с кем угодно и о чем угодно. Жутко смотреть на кадры, когда люди тысячами сидят ночами в метро, по подвалам, мерзнут», — заявил Андрей Лесик, глава депутатской фракции партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Харьковского городского совета.

Впрочем, готов ли сам Владимир Зеленский не только к переговорам, но и вообще — к адекватному восприятию действительности, сомнений с каждой минутой становится все больше. Конец его политического фильма может получиться очень печальным.