Видео с последствиями «российского авиаудара по Украине» оказалось снято в Китае

Распространившаяся в соцсетях видеозапись, на которой якобы запечатлены последствия авиаудара Вооруженных сил России по Украине, вызывавшего «цепную реакцию на Луганской электростанции», оказалась снята в Китае.

Инцидент произошел 12 августа 2015 года в китайском Тяньцзине. Взрыв химических веществ в порту унес жизни 173 человек.

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Подобные фейковые видеозаписи регулярно появляются в социальных сетях и даже зарубежных СМИ. Так, 25 февраля испанский телеканал выдал кадры из видеоигры Arma 3 за действия российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

Украинские же СМИ выдумали доказательство существования некого летчика-аса «Призрака Киева», который в одиночку якобы сбил шесть российских военных самолетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разоблачены главные фейки западных СМИ о спецоперации в Донбассе.