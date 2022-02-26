Видео с последствиями «российского авиаудара по Украине» оказалось снято в Китае
В социальных сетях и зарубежных СМИ регулярно публикуются фейки о действиях российских военных.
Фото, видео: Depositphotos / georgejmclittle; Facebook / Eye Wander Evans
Распространившаяся в соцсетях видеозапись, на которой якобы запечатлены последствия авиаудара Вооруженных сил России по Украине, вызывавшего «цепную реакцию на Луганской электростанции», оказалась снята в Китае.
Инцидент произошел 12 августа 2015 года в китайском Тяньцзине. Взрыв химических веществ в порту унес жизни 173 человек.
Подобные фейковые видеозаписи регулярно появляются в социальных сетях и даже зарубежных СМИ. Так, 25 февраля испанский телеканал выдал кадры из видеоигры Arma 3 за действия российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.
Украинские же СМИ выдумали доказательство существования некого летчика-аса «Призрака Киева», который в одиночку якобы сбил шесть российских военных самолетов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разоблачены главные фейки западных СМИ о спецоперации в Донбассе.
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