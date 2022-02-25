Очередной фейк: летчик-ас «Призрак Киева» оказался выдумкой украинских СМИ
В Киеве выдумали историю про летчика, сбившего в одиночку шесть самолетов
Фото: РИА Новости / Николай Лазаренко
Мифического пилота уже назвали продолжателем традиций аса Великой Отечественной войны Ивана Кожедуба.
Летчик-ас Вооруженных сил Украины по прозвищу «Призрак Киева», который якобы в одиночку сбил шесть российских военных самолетов, оказался очередной выдумкой украинских СМИ.
По данным военных экспертов «Известий», информация о якобы сбитых российских самолетах официально не подтверждается: нет ни фотографий, ни конкретной локации, где происходил воздушный бой. Более того, нет никаких оснований утверждать, что это сделал всего лишь один пилот.
Миф об украинском летчике на МиГ-29, который якобы только за первый день боев сбил два новейших истребителя Су-35, один Су-27, один МиГ-29 и два штурмовика Су-25, сначала был опубликован в Instagram. Затем его подхватили и раздули украинские СМИ. Их стараниями пилот, прозванный «Призраком Киева», стал едва ли не национальным героем, «продолжателем традиций Ивана Кожедуба» (летчик-ас, маршал авиации и трижды Герой СССР — Прим. ред.).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи соцсети разоблачили украинский фейк о том, что якобы российская военная техника давила автомобили украинцев на севере Киева — в Оболони.
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