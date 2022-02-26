Николай Цискаридзе рассказал, почему не хочет иметь наследников: «Зачем?»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 394

Дома знаменитость ожидают две кошки, которых он нежно называет своими «детьми».

Николай Цискаридзе рассказал, почему не хочет иметь наследников: «Зачем?»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В конце 2021 года бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе отметил свой 48-й день рождения, но за эти годы он так и не успел обзавестись семьей и наследниками. В интервью журналистам танцор неоднократно заявлял, что не торопится связывать себя узами брака. В беседе с сайтом Psychologies артист признался, что не собирается заводить и детей.

«У меня есть знакомая, которая может позволить себе все. У нее полноценная семья: родители, муж, братья-сестры, дети. Когда она серьезно заболела, я увидел, во-первых, что ее ничего не греет, а во-вторых, близким все равно, что с ней происходит. Никто, кроме горничных, не собирался подавать ей тот самый стакан воды. Поэтому мне неинтересны разговоры про продолжение рода и про генофонд, который пропадает», — утвердительно ответил звезда.

Цискаридзе заверил, что знаком и с ситуациями, когда наследники оказывались настоящим разочарованием родителей, поэтому он не хочет столкнуться с такими же проблемами в своей жизни.

«Я знаком с таким количеством потрясающих людей, которые родили беспомощное поколение! Смотришь на это все и думаешь: „Зачем?“. У меня нет ни братьев, ни сестер, и я от этого не страдаю», — сказал Цискаридзе.

Однако в окружении артиста все же есть те, кого он называет детьми — это студенты Академии имени Вагановой. В учебном заведении танцор уже не первый год занимает должность ректора. По словам Цискаридзе, он воспитывает не только искусных танцоров балета, но и достойных людей.

Также каждый день артиста ожидают дома две кошки, которых он порой нежно называет «детьми».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Цискаридзе хотел быть ведущим «Танцев со звездами», а не членом жюри.

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