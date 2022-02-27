Попавшие под санкции российские банки отключат от системы SWIFT

Все попавшие под международные санкции банки России будут отключены от системы SWIFT. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ по итогам переговоров западных лидеров.

«Сегодня вечером (26 февраля — Прим. ред.) США, Франция, Канада, Италия, Великобритания, Европейская комиссия и Германия приняли решение о введении дополнительных жестких финансовых санкций против России <…> Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что цель отключения ряда российских банков от SWIFT заключается в их изоляции от международных финансовых потоков и ограничении их глобальной деятельности. Под различные новые ограничения США ранее попали несколько крупнейших банков РФ, в числе которых Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, МКБ и Газпромбанк.

Кроме того, западные страны решили ограничить возможности Банка России поддерживать курс рубль с помощью международных финансовых операций. Также российским бизнесменам запретят получать «золотые паспорта» — гражданство других стран в обмен на инвестиции.

В правительстве и Центробанке РФ заявили, что подготовились к новой волне санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшим под ограничения финансово-кредитным организациям и бизнесу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как может отразиться возможное отключение от SWIFT на простых гражданах России.