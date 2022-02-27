Фильтруем информацию и восстанавливаем нервы. Китайский гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта

5-tv.ru публикует прогноз Татьяны Бендзь на предстоящую неделю. Он основан на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

На предстоящей неделе случится смена месяца. В конце недели Водный Тигр уступит место Водному же Кролику. Метафорически, Водный Кролик — это водоросли. Трава в воде. С одной стороны, слабая, с другой — выносливая. И очень гибкая. Вода — главная стихия месяца — тоже с одной стороны сила гибкая, податливая, с другой — мощная и разрушительная. Уж в чем, в чем, а в разрушительной силе Воды мы с вами все имели несчастье недавно убедиться. При этом Вода — это стихия коммуникаций, информации, перемещения, а Дерево — это энергия развития, роста и движения.

Что же получается, если соединить все вместе? Март будет более сдержанным продолжением февраля. Будет много разговоров, переговоров, перемещений. Новостей тоже будет очень много, но не факт, что все они будут достоверными. Имеет смысл проверять и перепроверять всю важную информацию, которая к вам поступает. И принимать решения не импульсивно. Особенно это касается тех, кому Вода и Дерево не полезны.

Понедельник, 28 февраля. Ян Вода на Крысе

Понедельник будет днем большой Воды. Ну, а поскольку Вода — это стихия коммуникаций, то в понедельник стоит ждать большого количества новостей. И неприятностей со здоровьем. Большая Вода может как волна выбить на поверхность любую нестабильность, в том числе телесную.

Много холодной Воды (а в марте Огня еще маловато) значит еще и страхи, и панические настроения, и истерические проявления. Если вы знаете за собой слабость нервной системы — постарайтесь ограничить в понедельник информационные потоки. Не перегружайте голову и психику.

Если Вода вам полезна, а нервы крепки как канаты — смело назначайте на понедельник разнообразные новые дела. Можно устроить церемонию открытия, начать проект, организовывать встречи и презентации.

Людям с Лошадью в карте стоит в понедельник быть поаккуратнее и не высовываться понапрасну. Переждите этот нервный для вас день в тихом местечке.

Вторник, 1 марта. Инь Вода на Быке

Вторник соберет в кучу множество не очень благоприятных аспектов. Сам день будет похож на замерзшую лужу — вроде и хочется продвинуться вперед, а ноги на льду проскальзывают. Холод и неподвижность, неподвижность и холод, брр…

Во вторник будут буксовать дела, нарушаться планы, стопориться проекты. Люди могут опаздывать, забывать ключи, терять важные документы. В общем, если вы хотите провалить какое-нибудь важное дело, непременно займитесь им во вторник.

Благоприятен день для рутины — спокойной и размеренной. Хорошо бы устроить уютные посиделки с родными и друзьями в честь Масленицы. Если нет жестокой необходимости, не планируйте на среду визиты в больницы и особенно плановые операции. Энергии дня будут стопорить выздоровление.

Самыми «несчастными» во вторник могут выглядеть люди с Козой в карте. Им будет казаться, что весь мир их не любит. Козы, это не так и уже завтра вы это почувствуете.

Среда, 2 марта. Ян Дерево на Тигре

В среду в карте дня три Тигра и четыре Дерева! Очень мощный день, особенно для тех, кому Дерево полезно. Пользуйтесь его силой для того, чтобы продвинуться вперед в процессах, требующих много сил.

По характеру энергии дня будут довольно плотными, твердыми, грубыми. Люди вокруг могут проявлять необоснованное упрямство и негибкость. Если столкнетесь с подобным — не пытайтесь переубедить визави, успокойтесь и отойдите в сторонку — уже завтра ситуация может измениться.

День хорош для построения долгосрочных планов, начала строительных работ, ремонта и начала лечения. Но не стоит навещать в этот день больных — можно забрать часть энергии болезни на себя.

Наиболее аккуратными и внимательными должны быть в среду люди с Обезьяной в карте. Не надо в этот день совершать подвиги и тем более лезть на рожон.

Четверг, 3 марта. Инь Дерево на Кролике

Четверг продолжит тренды среды, но в более мягком варианте. Дерева избыточно много и тот, кто знает, что ему оно не полезно, — сидит на лавочке и болтает ногами.

По-прежнему остаются в тренде вопросы развития и саморазвития, но в этот раз с точки зрения инвентаризации и избавления от всего старого и отжившего. День просто прекрасен для начала диет, разводов и начала капитальных ремонтов.

Могу гарантировать — все, что вы вынесете из дома и души в этот день, быстро утилизируется Вселенной и принесет вам максимальное благо. Смело устраивайте в четверг «чистый день», в очередной раз бросайте пить, курить и поедать килограммы блинов. Даже не заметите, как легко это произойдет.

Люди знака Петуха могут испытывать в четверг необъяснимую тревогу. Не стоит сильно заморачиваться по этому поводу, просто день такой.

Пятница, 4 марта. Ян Огонь на Драконе

В пятницу к Дереву и Воде добавятся, наконец, энергии Огня и Земли. Мир немного стабилизируется. Отличная возможность взяться за работу и переделать много важных дел.

Пятница — отличный день для крупных покупок, инвестиционных сделок и открытия бизнеса. Хорошо продавать и покупать квартиры, а также устраивать новоселье. Энергии дня способствуют увеличению и приумножению, потому не стоит брать в пятницу кредиты и подписываться под обременительными контрактами.

День благоприятен также и для налаживания взаимоотношений. Хорошо проводить сложные переговоры и устраивать всякие другие разговоры. Просите в пятницу прощения, организуйте романтические свидания и дружеские вечеринки — энергии обещают вам помощь.

Люди со знаком Собака в пятницу будут чувствовать себя не очень комфортно. Есть вероятность конфликтов. Постарайтесь не поддаваться на провокации.

Суббота, 5 марта. Инь Огонь на Змее

Суббота — день спокойствия и отдыха. Не стоит на субботу планировать серьезных дел, сосредоточьтесь на восстановлении своей нервной системы и общению с родными людьми.

Инь Огонь в карте дня добавит проницательность, умение видеть ранее незаметные детали. Воспользуйтесь энергиями — уделите время построению и уточнению ваших планов на жизнь. Лучше всего представить свое будущее в красках и образах.

Если навыков визуализации мало — эта суббота самое время для их тренировки. Отправляйтесь в музей, галерею, в кино, наконец. И не забудьте прихватить с собой своих друзей/детей/супругов — кому что актуально. Тем более, что суббота очень благоприятна для всяческого теплого общения.

Люди со Свиньей в карте будут чувствовать себя в субботу не лучшим образом. Поберегите себя, не стоит устраивать рекордов.

Воскресенье, 6 марта. Ян Земля на Лошади

Горячая Земля воскресенья добавит в день желание двигаться и делать это с чувством с толком, с расстановкой.

День благоприятен для путешествий, переездов, начала ремонта. Только не торопитесь и не забудьте тщательно спланировать все мелочи. Ян Земля любит стабильность и основательность.

Не стоит в воскресенье рассчитывать на победу в споре или спортивном состязании. В лучшем случае все закончится ничьей, но сил на этот результат будут потрачено не меньше, чем на победу. Подумайте, может быть, имеет смысл вообще не ввязываться в споры и соревнования. Особенно это касается юридических дел.

Люди с Крысой в карте будут в воскресенье довольно уязвимы. Разрешите себе стопроцентный отдых — не пожалеете.

Всем хорошего бацзы!