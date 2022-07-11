Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

По данным ВЦИОМ, решение о проведении специальной военной операции поддержали 68% россиян. Граждане РФ видят цели этой операции в защите русскоязычного населения и парировании агрессивных антироссийских намерений НАТО и киевского режима. Со временем доля россиян, одобряющих спецоперацию, только возрастала.

5-tv.ru ведет онлайн-трансляцию самых ярких событий в рамках спецоперации по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.

Российская хакерская группа RaHDIt («Злые русские хакеры» — Прим. ред.) и украинская «Берегини» обнародовали тайные оперативные документы о решениях ВСУ и положении в точках боевых действий. Об этом рассказал представитель RaHDIt при условии нераскрытия своей личности.

«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой „Берегини“, очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, что именно мы знаем, что мы видим», — приводит его слова РИА Новости.

Националисты налили солярку в единственный колодец в поселке Волчеяровка. Украинские боевики продолжают умышленно ухудшать жизнь гражданских в городах и селах в зоне спецоперации. С предметами первой необходимости и эвакуацией людям помогает Росгвардия. Корреспондент «Известий» Даниил Левин отправился в гуманитарную миссию.

Украина пытается удержать город Северск в Донецкой народной республике (ДНР) за счет заградотрядов, которые расстреливают украинских военнослужащих при попытке бежать. Об этом сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«Боевики "Азова", "Правого сектора" (обе организации запрещены в РФ - Прим. ред.) и других нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают „побратимов“ при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев „при попытке к бегству“. Вспыхивают перестрелки „между своими“», — написал он в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете The Times.

«Президент отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. После этого свою работу должны выполнить в генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели», — заявил Резников.

По его словам, у Киева есть понимание того, что достижение данной цели политически необходимо для Украины. При этом западные партнеры, по мнению Резникова, должны помочь ВСУ в выполнении поставленных задач.

Украина становится бесконтрольным черным рынком оружия! С таким утверждением выступила португальская газета Expresso.

По словам журналистов, в Киев поступает так много вооружения, что местные власти просто не справляются и теряют контроль над ситуацией. Поэтому оружие, отправленное Западом, возвращается назад. Только уже как товар на черном рынке.

Также газета утверждает, что на Украину вооружение зачастую вывозят преступники под видом беженцев. Действенного контроля со стороны Запада за перемещением или применением оружия на Украине практически не существует, заключает издание.

Российские военные спасли сына жительницы Волчеяровки Евгении из-под обстрелов украинских боевиков и вернули его матери.

«Спасибо вам большое, огромное спасибо», — не скрывая слез, сказала бойцам Росгвардии мать мальчика.

Евгения провела больше четырех месяцев вместе с сыном и другими жителями в подвале. По ее словам, ВСУ начали обстреливать дом, когда мирные жители эвакуировались. В итоге она оказалась разлучена с ребенком. Воссоединиться им удалось с помощью российских военнослужащих.

Житель Новой Каховки задержан правоохранительными органами. Он передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные для нанесения ударов по военным и гражданским целям в городе.

«Отделом полиции по Новой Каховке Херсонской области был выявлен гражданин, который сотрудничал с сотрудниками СБУ и передавал геолокационные данные расположения военнослужащих РФ, а также скопления мирного населения», — цитирует ТАСС его слова.

Служба безопасности Украины (СБУ) использовала администратора канала Новой Каховки в мессенджере Viber, чтобы получать информацию о местоположении объектов для нанесения ракетных ударов.

Администратора зовут Сергей Федоренко, его задержали и допросили, по его словам, представители СБУ обратились к нему со словами «нужна помощь».

«(Они сказали) армии нужна помощь, нужно помогать определять координаты тех или иных событий. <…> В День защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы — показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС. <…> Шестого июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник День семьи, любви и верности», — цитирует РИА Новости слова задержанного.

Взять те же коптеры, которые сейчас массово закупают для передовой. Игрушки, в общем-то, в массовом сознании.

Так вот, наша страна, которая производит самые мощные на планете ракеты, оказалась не готова к тому, что потребуются в таком количестве квадрокоптеры. Это та продукция, до которой «импортозамещение» дошло лишь на этой неделе — было объявлено о запуске первого полностью российского беспилотника, без иностранных комплектующих и ПО. Почему так получилось, разбирался Линар Гинатуллин.

Расшифровано значение рунических посланий, оставленных бойцами группировки «Торнадо» (запрещенное в России украинское националистическое формирование) на стенах детского отделения больницы в Приволье Луганской Народной Республики (ЛНР). Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел здесь такие знаки не впервые. Заходя в помещение, зачищенное от нацистов, он сразу ищет и находит глазами знакомые шифры.

Ударом из высокоточного оружия был уничтожен пункт временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ в Славянске. Об этом в ходе утреннего брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на территории местного керамического комбината располагался склад, где хранились более тысячи снарядов для американских гаубиц М777, а также около 700 снарядов для РСЗО «Град».

В результате спецоперации все вышеуказанное было ликвидировано, включая около сотни военных из числа личного состава ВСУ.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки ликвидированы три пункта управления украинских военных в ДНР, а также живая сила и военная техника возле Харькова, среди которых были и члены нацформирования «Кракен».

Коммуникация между военными и гражданскими должностными лицами РФ и Франции продолжается. Об этом сообщил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Да, наши гражданские и военные чиновники взаимодействуют», — ответил он на вопрос о продолжении диалога между французским начальником штаба и его коллегой из России.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что если бы его переизбрали на второй срок в 2020 году, конфликта на Украине удалось бы избежать. Такого исхода противостояния Донбасса и подключения России с ее спецоперацией можно было избежать, уверен политик. Соответствующие заявления он озвучил, выступая перед своими сторонниками в Анкоридже в штате Аляска. Событие транслировали ряд американских телеканалов.

Четыре мощных взрыва прогремели в Херсоне. Об этом сообщает военкор «Известий» Иван Литомин. Известно, что в городе продолжают активную работу российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне Херсон также подвергался обстрелу со стороны ВСУ. Очевидцы сообщали о не менее 15 ракетах. Херсон и Херсонская область находятся под контролем российских военных. Однако противник не оставляет попыток атаковать жилой сектор. Пресекаются попытки слаженной работой ПВО.

В Сети опубликованы кадры обстрела Луганска. Украинские военные обстреливали город из ракетной системы залпового огня (РСЗО). Оружие было замаскировано под грузовой гражданский автомобиль.

Направляющие для ведения огня были скрыты в кузове «Газели», а сверху их дополнительно накрыли тентом. Залп ракет производился из жилой застройки. На записи также можно увидеть дальнейшее уничтожение РСЗО российскими войсками. Кому принадлежало вооружение из видео, непонятно. Подобную тактику использовали боевики в Сирии и Ливии в противостоянии с правительственными войсками.

Военкор «Известий» Иван Литомин показал кадры ударов из «Корнета» по позициям ВСУ. Националисты никак не могут вычислить местоположение союзных сил, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, поэтому бьют по гражданским объектам.

Союзные войска взяли под контроль Григоровку и продолжают движение в сторону Северска, а также военные действия по освобождению населенного пункта Серебрянка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР Родион Мирошник.

«Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск. Местные жители отмечают, что боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений», — написал он.

Как отметил посол, исход противостояния в Северске очевиден уже сейчас — украинские формирования не смогут долго сдерживать наступление. Некоторые подразделения тайно оставляют свои позиции и бегут из города.

Жительница Лисичанска расплакалась при виде военного РФ и обняла его. Сейчас вся территория ЛНР уже освобождена, там начинается обычная мирная жизнь — в том числе уборка урожая. Нет более мирной картины, чем поле спелых колосьев. Они же, кстати, и на гербе ЛНР.

Жители Лисичанска — последнего отвоеванного города республики — рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину, как долго ждали они этого.

У детектива с французскими гаубицами Caesar на Украине оказалась непредсказуемая развязка. Участники спецоперации ВС РФ по защите Донбасса продолжают уничтожать поставляемое Западом киевскому режиму оружие. При этом журналистам удалось выяснить, что помогают в этом и вороватые ВСУ.

Французские журналисты раскопали, что орудия были не просто захвачены, но куплены у украинских военных — по 120 тысяч евро за штуку. Их рыночная цена в 60 раз выше.

«У меня были два источника во французской армии, которые сказали, что два Caesar были проданы. Мы уже видим, что сейчас на Украине СБУ работает, чтобы найти тех, кто продает оружие, которое Запад поставляет Украине. Они уже арестовали каких-то людей в Одессе», — сообщила французская журналистка.

Такая предприимчивость и циничность может показаться странной, если не знать, что ВСУ торговали с ополченцами все восемь лет конфликта. С началом спецоперации сделки не прекратились: оружия стало больше, а объяснить его потерю стало проще.

Командиры российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» рассказали об уничтожении танков ВСУ. Сообщают, что попадают точно в башню. От этих бескомпромиссных охотников врагу не скрыться. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков снял репортаж о буднях российских вертолетчиков.

Спецслужбы Украины распространили с помощью британской корпорации BBC фейк про военкора «Известий» Валентина Трушнина, чтобы сорвать его усилия по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей Донбасса.

Для Валентина сочинили целую историю: якобы из-за его сюжета погибли пятеро и были ранены трое солдат, а их родственники обратились в астраханский Комитет солдатских матерей с жалобой. Надо ли объяснять, что никакого обращения не было? Подписи якобы матерей, по мнению графолога, были сделаны одной рукой, а в тексте допущены грубейшие ошибки. Исковеркали имя главы комитета и слово «год» сократили на украинский манер.

Валентин Трушнин — один из самых опытных и уважаемых российских военкоров, в Донбассе все восемь лет работает. Ему доверяют, потому что он в своих репортажах не приукрашивает — говорит так, как есть. На этой неделе Валентин вместе с Народным фронтом на платформе «Все для Победы» завершил сбор средств и отвез первую партию гуманитарной помощи в Донбасс. На миллионы рублей были закуплены квадрокоптеры, рации, лекарства, аккумуляторы и другие необходимые вещи. Свои пожертвования люди доверили Валентину Трушнину, и удар по нему фейкометов — это попытка подорвать доверие.

Националисты понесли ощутимые потери за минувшие семь дней. Интенсивная артиллерийская дуэль оставила ВСУ без значительной части живой силы и военной техники. Итоги спецоперации за последнюю неделю можно увидеть на карте.