Силы ЛНР заявили о взятии американской установки М777 в качестве трофея

Военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) впервые захватили американскую гаубицу М777 в качестве трофея. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

«Подразделениями Народной милиции ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Народная милиция опубликовала кадры, на которых видно американское вооружение. В ролике рассказывается о том, что луганская внешняя разведка обнаружила гаубицу и подразделения второго армейского корпуса уничтожили ее. Прозванная среди военных «три топора» установка использовалась для обстрела Стаханова, Первомайского и других населенных пунктов республики.

Однако Запад продолжает накачивать Украину оружием. Американский лидер Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на поддержку украинской стороны выделяются десятки миллиардов долларов. Москва много раз объясняла, что отправка оружия на Украину только тормозит разрешение конфликта.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил об ответе России на поставки Украине ракет дальнего действия. По словам президента, это будут серьезные удары по объектам, которые до сих пор остались нетронутыми.

Недавно 5-tv.ru публиковал, что Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок военной помощи на Украину.