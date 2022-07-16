Приговоренный к смертной казни британский наемник Эйден Эслин спел гимн России
Однако зарубежная пресса сообщила о том, что заключенного якобы принудили это сделать.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский; RT
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Приговоренный к смертной казни британский наемник Эйден Эслин исполнил гимн России. Кадрами, на которых солирует заключенный, поделился в своем Telegram-канале корреспондент RT Роман Косарев. Он пояснил, что видео было записано во время интервью с американским журналистом Джоном Дуганом. Тот сам попросил его исполнить гимн, и тот с радостью согласился. Причем Эйден сделал это красиво и с гордостью.
«Я до сих пор под впечатлением. Не могу понять: мне гадко или стыдно? Или просто неприятно? Или это из серии «захочешь жить — и не так запоешь»? - прокомментировал российский корреспондент.
Позже Иван Косарев разместил в мессенджере новое сообщение. В нем он уже прокомментировал статью ежедневной бульварной газеты Daily Star. В ней, по мнению российского корреспондента, журналисты все переврали.
«Свое отношение к этому я уже озвучил. Скажу лишь, что его никто не принуждал, а спел он с гордостью. В конце видео это хорошо видно. Но британские ученые журналисты перевернули все с ног на голову и опубликовали свою версию событий», — отметил Косарев.
Как известно, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвиняют в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. К настоящему моменту Эслин и Пиннер пытаюются обжаловать приговор, подав кассационную жалобу в Верховный суд Донецкой народной республики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британский наемник Пол Ури умер от хронических болезней в плену в Донецке.
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