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Русская смекалка: ВС РФ провели эксперимент с «Градом», максимально близко подойдя к ВСУ

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 146

ВС РФ модернизировали РСЗО «Град» для максимально близкого подхода к позициям ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; russian.rt.com

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские военнослужащие использовали опыт стран Ближнего Востока.

ВС РФ провели эксперимент с модернизацией РСЗО «Град» для максимально близкого подхода к позициям ВСУ. Об этом рассказал военный корреспондент RT Андрей Филатов, отметив, что российские военнослужащие воспользовались для этого опытом стран Ближнего Востока.

Они погрузили «Град» на автомобиль и подъехали на нем как можно ближе к месту дислокации украинских военных.

«Так как сейчас возникает некая проблема с тем, что территории вокруг авдеевской промзоны хорошо пристрелены артиллерией противника, то, сближаясь, пехота не имеет возможности подтаскивать свою артиллерию близко к позициям украинцев, потому что у них все пристрелено, — объяснил военкор. — В процессе выдавливания противника нужно концентрировать мощные огневые кулаки такие».

Потому ВС РФ решили провести эксперимент и сделать кустарную установку с «Градом». В таком варианте оружие максимально мобильно и малозаметно, что позволяет вести бои по схеме «Выставились — ударили — уехали».

Филатов заснял процесс атаки по позициям ВСУ и быстрый отход после выстрела.

«Вышли мы уже из зоны максимальной опасности, могу сказать, что сейчас неопасно. Уезжаем», — подытожил он.

На территории Украины продолжается спецоперация ВС РФ по возвращению мира в Донбасс. Также ее целями были обозначены демилитаризация и денацификация Незалежной.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что атаки ведутся точечно, исключительно по объектам военной инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за сутки в Николаеве уничтожено 200 националистов и наемников.

Тема:
Специальная военная операция России
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