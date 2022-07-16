Русская смекалка: ВС РФ провели эксперимент с «Градом», максимально близко подойдя к ВСУ
ВС РФ модернизировали РСЗО «Град» для максимально близкого подхода к позициям ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; russian.rt.com
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Российские военнослужащие использовали опыт стран Ближнего Востока.
ВС РФ провели эксперимент с модернизацией РСЗО «Град» для максимально близкого подхода к позициям ВСУ. Об этом рассказал военный корреспондент RT Андрей Филатов, отметив, что российские военнослужащие воспользовались для этого опытом стран Ближнего Востока.
Они погрузили «Град» на автомобиль и подъехали на нем как можно ближе к месту дислокации украинских военных.
«Так как сейчас возникает некая проблема с тем, что территории вокруг авдеевской промзоны хорошо пристрелены артиллерией противника, то, сближаясь, пехота не имеет возможности подтаскивать свою артиллерию близко к позициям украинцев, потому что у них все пристрелено, — объяснил военкор. — В процессе выдавливания противника нужно концентрировать мощные огневые кулаки такие».
Потому ВС РФ решили провести эксперимент и сделать кустарную установку с «Градом». В таком варианте оружие максимально мобильно и малозаметно, что позволяет вести бои по схеме «Выставились — ударили — уехали».
Филатов заснял процесс атаки по позициям ВСУ и быстрый отход после выстрела.
«Вышли мы уже из зоны максимальной опасности, могу сказать, что сейчас неопасно. Уезжаем», — подытожил он.
На территории Украины продолжается спецоперация ВС РФ по возвращению мира в Донбасс. Также ее целями были обозначены демилитаризация и денацификация Незалежной.
В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что атаки ведутся точечно, исключительно по объектам военной инфраструктуры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что за сутки в Николаеве уничтожено 200 националистов и наемников.
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