Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Экс-президент Польши призвал сократить население России до 50 миллионов человек

|
Рустам Болотов
Рустам Болотов 554

Уменьшить численность граждан РФ в три раза необходимо в целях обеспечения мировой безопасности, убежден Лех Валенса. Он также предложил и другой способ.

Экс-президент Польши призвал сократить население России до 50 миллионов человек

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что население России надо сократить до 50 миллионов человек. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам Валенсы, подобная мера необходима, для того чтобы «форсировать смену политического строя в стране», организовать «восстание народов».

«Россию необходимо „расчленить“ с целью обеспечения безопасности в мире. Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов человек», — подчеркнул Валенса.

Также экс-президент признал, что страны Запада заинтересованы в расширении сфер влияния. Однако они добиваются этого «демократическими методами», поэтому им можно.

В Москве неоднократно подчеркивали агрессивный настрой Запада. Так, 7 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США десятилетиями ведет себя в отношении нашей страны исключительно агрессивно. Слова Леха Валенсы — лишнее подтверждение этому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Польше оценили последствия ввода польских войск на Украину. Североатлантический альянс не поможет, если это произойдет. Подобного мнения придерживается бывший депутат польского Сейма Матеуш Пискорский. Для страны это будет рискованный шаг.

+30° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
61.30
0.03 61.81
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 11 июля

Последние новости

21:04
«Ну это смешно»: Соседов о репертуаре Шатунова после ухода из «Ласкового мая»
20:49
Зеленский назвал помощь Нидерландов Украине «неприятным сюрпризом» для РФ
20:43
Лолита Милявская рассказала, где хочет быть похоронена: «Выбрала три места»
20:27
Подросток прыгнул под проплывающий катер в Петербурге
20:15
Высадка на Марсе: как в Крыму оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины?
20:03
Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя

Сейчас читают

Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя
Больше месяца: стала известна дата, когда тело Пьера Нарцисса предадут земле
Поворотный июль: для кого полнолуние и суперлуние безвозвратно изменит жизнь?
Хочу иномарку: Какое авто можно пригнать из ЕС в Россию за 2 миллиона рублей

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год