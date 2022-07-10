Экс-президент Польши призвал сократить население России до 50 миллионов человек

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что население России надо сократить до 50 миллионов человек. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам Валенсы, подобная мера необходима, для того чтобы «форсировать смену политического строя в стране», организовать «восстание народов».

«Россию необходимо „расчленить“ с целью обеспечения безопасности в мире. Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов человек», — подчеркнул Валенса.

Также экс-президент признал, что страны Запада заинтересованы в расширении сфер влияния. Однако они добиваются этого «демократическими методами», поэтому им можно.

В Москве неоднократно подчеркивали агрессивный настрой Запада. Так, 7 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США десятилетиями ведет себя в отношении нашей страны исключительно агрессивно. Слова Леха Валенсы — лишнее подтверждение этому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Польше оценили последствия ввода польских войск на Украину. Североатлантический альянс не поможет, если это произойдет. Подобного мнения придерживается бывший депутат польского Сейма Матеуш Пискорский. Для страны это будет рискованный шаг.