Система подтверждения вакцинации, которая действовала во время пандемии коронавируса, может быть масштабирована. Это упростит россиянам доступ к информации обо всех своих прививках.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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QR-коды никуда не денутся. Минздрав планирует перевести в цифру многие «бумажные» форматы работы. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замминистра здравоохранения Павел Пугачев.

В России в ближайшее время появятся новые медицинские сервисы. С их помощью жители страны смогут хранить свои анализы и медицинские карты, получать подробные сведения обо всех поликлиниках, больницах и врачах. Также станет удобнее записываться на прием.

Кроме того, в Минздраве допустили введение QR-кодов для всех прививок. Для этого планируется масштабировать систему, которая была создана в пандемию коронавируса. В результате в будущем QR-код может стать ключом к информации обо всех прививках каждого конкретного человека, сделанных ему на протяжении жизни.

«Многие, чтобы „вспомнить“, сдают дорогостоящие анализы, которые показывают наличие антител к той или иной инфекции. Так что собранная информация о вакцинации более 80 млн граждан может стать первым шагом к формированию цифрового медицинского профиля пациента», — рассказал Павел Пугачев.

Еще один важный сервис — электронные больничные. Во время пандемии они вошли в ТОП услуг, отметил замминистра.

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