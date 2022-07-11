В Португалии тысячи спасателей пытаются потушить лесные пожары. Вот уже несколько дней не удается взять под контроль огонь в центральном регионе страны.

Перекрыта автомагистраль. Местные власти сообщают о десятках пострадавших, и число их продолжает увеличиваться. Жителей нескольких деревень пришлось эвакуировать.

Причиной возгорания стали зной и сильный ветер. Температура воздуха в ближайшие дни вновь поднимется до аномальных отметок. Ожидается, что она перевалит за 40 градусов по Цельсию. Это грозит новыми возгораниями.

Португальские власти направили десятки специально оборудованных самолетов и вертолетов для содействия работе наземным бригадам пожарных.