В Крыму рассказали, что территории юга Украины неизбежно станут частью РФ

Киевский режим терроризирует мирных жителей освобожденных территорий, рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

Воссоединение Запорожья и Херсона с Россией предрешено. Киевский режим не в силах препятствовать этому. С таким заявлением выступил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отдал приказ освободить юг страны и для этих целей собираются «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием».

«Киевский режим начал политику террора, блокад и вбросов в отношении мирного населения освобожденных территорий. Официальные спикеры Киева пугают контрнаступлением и призывают всех уехать, так как осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведен. Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено и попытки киевского режима этому помешать обречены на провал», — цитирует РИА Новости слова Крючкова.

По его словам, освобожденные регионы Украины станут полноправными субъектами РФ по примеру полуострова. Он подчеркнул, что Крым «был есть и будет российским навсегда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Новой Каховки задержан правоохранительными органами. Он передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные для нанесения ударов по военным и гражданским целям в городе.