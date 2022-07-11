На главу Мелитопольского района Запорожья совершили покушение

Власти Украины совершили покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Он не пострадал, сообщил заместитель начальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

«Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту», — рассказал Алексей Селиванов.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты. Личность нападавшего установлена, однако подробности дела пока не раскрываются в интересах следствия.

Селиванов назвал случившееся терактом и отметил, что от диверсий Киева в первую очередь страдают мирные жители. Андрей Сигута продолжает работать.