В сети завирусилось видео с нападавшим на мужчину крабом

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 36 0

Ракообразного обнаружила собака автора видео.

Фото, видео: Instagram*/bestdad_ceo; 5-tv.ru

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Краб с ножом напал на мужчину во Флориде

Необычная встреча произошла во Флориде и попала на видео. Мужчина заметил краба, который двигался в его сторону, держа в клешне предмет, похожий на небольшое лезвие. Ролик быстро разошелся по соцсетям и собрал миллионы просмотров.

Кадрами поделился американец Эдуардо Альварес в своем профиле в Instagram*.

На записи видно, как краб приближается к мужчине. Первой на необычного гостя обратила внимание собака. Хозяин попытался отогнать животное, после чего с трудом отбросил его в сторону.

«Саммер, где ты вообще нашла краба с ножом?» — удивился мужчина, обращаясь к своему питомцу.

По предварительной оценке, на видео мог оказаться синий сухопутный краб. Откуда у ракообразного взялся предмет, напоминающий нож, неизвестно.

Как сообщает New York Post, необычная сцена вызвала большой интерес пользователей. Ролик набрал более 20 миллионов просмотров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как фразы заслуженной артистки России Анастасии Волочковой стали мемами в социальных сетях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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