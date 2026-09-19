Новым жирафам-россиянинам дали имена

Дали имена прибывшим в Казань из Намбии жирафам

Прибывшие из Намибии в Казань жирафы получили имена. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию туризма столицы Татарстана.

Одному из животных имя дал мэр Казани Ильсур Метшин. Жирафа назвали Батыр.

«Три мальчика, пять девочек. Это первые за последнее длительное время детородного возраста наши постояльцы, которые подарят нам новые поколения, новых малышей, которые разъедутся по зоопаркам нашей необъятной Родины. Я рад, что мне выпала честь назвать одного из мальчиков. Его имя Батыр. Надеемся, он проявит себя очень достойно», — сказал Метшин журналистам после посещения зоопарка.

Председатель Комитета Александр Шавлиашвили подчеркнул, что право дать имена остальным жирафам доверили причастным к перевозке животных людям.

«В этой операции по привозу жирафов в Казань участвовало более 100 человек. И в благодарность многим из них мы по согласованию с мэром дали возможность дать имена», — резюмировал он.

Еще один самец получил имя Лео. Девочек назвали Аллики, Лола, Жанна и Атеа. Оставшимся животным дадут имена в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как состоялась перевозка жирафов в столицу Татарстана.

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