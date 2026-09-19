Стройные люди не застрахованы от ожирения: эндокринолог назвал причины

Эндокринолог Табеева назвала причины внутреннего ожирения у худых людей

Нормальный вес не всегда означает отсутствие избыточного жира в организме. Висцеральная жировая ткань может накапливаться даже у людей со стройной фигурой. Об этом РИА Новости рассказала руководитель отделения эндокринологии Европейского медицинского центра Камиля Табеева.

По словам специалиста, одного показателя веса для оценки состояния организма недостаточно. При нормальной массе тела у человека может быть относительно мало мышц и при этом много висцерального жира, который располагается вокруг внутренних органов.

«Ожирение внутренних органов может быть и у стройного человека. Вес не всегда отражает состав тела: при нормальной массе тела может быть много висцерального жира и мало мышц», — пояснила Табеева.

Врач отметила, что в подобных случаях одного расчета индекса массы тела недостаточно. Более подробно оценить соотношение жировой и мышечной тканей помогает биоимпедансный анализ.

Еще одним показателем может быть окружность талии. По словам специалиста, риск повышается при показателе более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин.

Почему появляется висцеральный жир? Среди возможных причин Табеева назвала наследственную предрасположенность. У некоторых людей жир преимущественно накапливается в области живота.

Кроме того, значение имеет снижение мышечной массы. Оно может происходить с возрастом или по другим причинам. При этом доля жировой ткани в организме увеличивается.

На состав тела также влияет рацион. Врач обратила внимание на большое количество быстрых углеводов, сахара, выпечки, фастфуда и трансжиров. При этом человек не обязательно должен переедать по калорийности. Еще одним фактором становится недостаток физической активности. По словам специалиста, малоподвижный образ жизни также может способствовать накоплению висцерального жира.

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