Пострадавший при утечке хладагента на судне «Калтан» моряк скончался в больнице

Генконсульство РФ: пострадавший на судне «Калтан» моряк скончался в больнице

Умер один из российских моряков, пострадавших в результате утечки хладагента на рыболовном судне «Калтан» в порту Пусана в Республике Корея. Об этом сообщили представители генерального консульства РФ в этом городе в Telegram.

«С прискорбием сообщаем о смерти 19 сентября одного из пострадавших в результате аварии на борту судна, произошедшей 15 сентября в порту Камчхон (г. Пусан) вследствие утечки хладагента. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сказано в публикации.

Инцидент произошел утром 15 сентября в порту Камчхон (Пусан) во время работ в судовой холодильной камере. По данным генконсульства, в результате аварии пострадали четыре гражданина РФ, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Всего на борту судна находились 15 человек.

На место происшествия направили 40 полицейских и сотрудников экстренных служб. По данным телеканала YTN, двое из четырех пострадавших были доставлены в больницу с остановкой сердца, но позднее сердцебиение у них возобновилось. Судно стояло на якоре с целью ремонта и планировало выйти из порта во вторник до полудня по местному времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из российских моряков с арестованного у берегов Индии танкера UNITY был повторно госпитализирован. Впервые ему стало плохо в конце августа, но уже на следующий день его вернули на судно. Разрешение на репатриацию не дали.

Танкер под флагом Камеруна арестовали в мае из-за коммерческого спора. Судно стоит на якоре у порта Парадип. По словам родственников, владелец игнорирует обращения экипажа.

На борту нет снабжения для ремонта, периодически отключается электричество, не работают кондиционеры. Запасов продовольствия и питьевой воды хватит до конца сентября. Индийская сторона связывает возвращение моряков с заменой экипажа, следующее заседание суда назначено на 21 сентября.

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