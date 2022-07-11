Муж Макеевой забрал ее паспорт и никуда не отпускает актрису уже полтора года

Актриса Анастасия Макеева рассказала, как оберегает ее муж Роман Мальков. Возлюбленные вместе уже два года, в мае 2021 года они поженились. С момента первой встречи избранники не расстаются и производят впечатления образцовой и крепкой пары.

Один из секретов их нерушимого союза — это постоянное желание проявлять свои чувства. Иногда влюбленные даже делают это на публике. Например, недавно Анастасия рассказала в своем микроблоге, что Роман забрал ее документы и не отдает.

«Смотрю на своего мужа и понимаю, что красавчик! Но этот голубоглазый парень, как забрал мой паспорт полтора года назад, так и держит при себе. Даже в кабинете у нотариуса он выдает мои документы. Нет шансов ко мне подойти, мой муж всегда рядом», — призналась Макеева.

При этом Макеева отметила, что ее совершенно не напрягает такая позиция супруга. Ей нравится, что часть ответственности за некоторые сферы жизни лежат на избраннике, а артистка может «расслабиться и получать удовольствие».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пасынок Макеевой Андрей в ярости от отзывов о своей девушке.