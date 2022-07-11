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Муж Макеевой забрал ее паспорт и никуда не отпускает актрису уже полтора года

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 582

Секрет большой любви знаменитостей — частое проявление своих нежных чувств.

Муж Макеевой забрал ее паспорт и никуда не отпускает актрису уже полтора года

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса Анастасия Макеева рассказала, как оберегает ее муж Роман Мальков. Возлюбленные вместе уже два года, в мае 2021 года они поженились. С момента первой встречи избранники не расстаются и производят впечатления образцовой и крепкой пары.

Один из секретов их нерушимого союза — это постоянное желание проявлять свои чувства. Иногда влюбленные даже делают это на публике. Например, недавно Анастасия рассказала в своем микроблоге, что Роман забрал ее документы и не отдает.

«Смотрю на своего мужа и понимаю, что красавчик! Но этот голубоглазый парень, как забрал мой паспорт полтора года назад, так и держит при себе. Даже в кабинете у нотариуса он выдает мои документы. Нет шансов ко мне подойти, мой муж всегда рядом», — призналась Макеева.

При этом Макеева отметила, что ее совершенно не напрягает такая позиция супруга. Ей нравится, что часть ответственности за некоторые сферы жизни лежат на избраннике, а артистка может «расслабиться и получать удовольствие».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пасынок Макеевой Андрей в ярости от отзывов о своей девушке.

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