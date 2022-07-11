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Игорь Николаев вышел на связь после отъезда из России

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 8 220

Певец признался, что в поездках никогда не нарушает традиций.

Игорь Николаев вышел на связь после отъезда из России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Известный композитор Игорь Николаев покинул Россию и сейчас находится в Минске. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, признавшись, что не рискнул нарушить традицию.

«Привет, Минск! Не нарушаю традицию — подержаться за зубра!» — написал Николаев.

Он также опубликовал фотографию, где держится за рога бронзового зубра и улыбается.

Фото: Instagram * / igor_nikolaev_music

Также из поста ясно, что музыкант остановился в «Президент-отеле». Поклонники взволнованно интересуются в комментариях, зачем он приехал в Белоруссию, однако сам певец не раскрывает деталей своей поездки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тема весомости звания народного артиста в мире шоу-бизнеса обсуждается сейчас достаточно активно. Причем контекст этих обсуждений носит разнообразный характер. Почему «Земляне» не хотят быть заслуженными артистами, спустя почти полвека пояснил продюсер группы Владимир Киселев.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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