Мариуполь с каждым днем все ближе к привычной мирной жизни. От железнодорожного вокзала города в Волноваху сегодня утром отправился пассажирский поезд. Это первый состав, который встал на рельсы с момента освобождения города от националистов.

Пока всего два вагона, которые вмещают порядка двухсот человек. При необходимости состав увеличат. Курсировать поезд будет утром и вечером. По пути следования — 12 остановок, цена билета льготная — 27 рублей. Время в пути два часа 44 минуты.