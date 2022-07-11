КТК продолжит работу, но придется заплатить 200 тысяч рублей

Крупнейший маршрут транспортировки соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря.

Судебное решение о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 дней решением Краснодарского краевого суда изменено на штраф в 200 тысяч рублей.

Ранее суд в Новороссийске постановил приостановить работу КТК из-за документарных экологических нарушений. Консорциуму выдали предписание об их устранении. Однако КТК направил ходатайство в вышестоящую инстанцию о приостановке действия решения суда, так как оно может повлечь необратимые последствия для производства.

«Постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года об административном приостановлении деятельности КТК изменить. Заменить наказание на штраф в размере 200 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости слова судьи.

КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки.