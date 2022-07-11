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Пополнение в копилке? Григорий Лепс не прочь купить права на песни Шатунова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 192

Григорий Лепс выразил желание приобрести права на песни Юры Шатунова

Пополнение в копилке? Григорий Лепс не прочь купить права на песни Шатунова

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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При этом артист отметил — сам бы он вряд ли решился исполнять хиты «Ласкового мая», так как в силу возраста ему кажется неуместным петь их в той манере, что и покойный певец.

Певец Григорий Лепс задумался о покупке прав для своего продюсерского центра на песни из репертуара покойного Юры Шатунова. О своем желании он рассказал во время пресс-конференции в ТАСС.

«Не лишена смысла идея приобрести песни, которые исполнял Юрий Шатунов. Не знаю, смогу ли я приобрести право на исполнение, но я бы приобрел эти песни для того, чтобы они были в моей копилке. Может быть, найдется какой-нибудь молодой исполнитель, который по-своему их трактует, и песня сможет обрести новую жизнь», — сообщил Лепс.

При этом он отметил, что сам исполнять песни не планирует, так как, на его взгляд, это глупо делать в его возрасте так, как это делал Шатунов. Также предугадать, какая композиция, полюбится публике и станет хитом, сейчас практически невозможно. А в качестве примера он привел «Белые розы» группы «Ласковый май» и свою песню «Рюмка водки на столе». В ней Лепс был уверен. В отличие от других композиций.

«Я не был уверен в песне „Самый лучший день“, ну песня и песня. Хорошая была песня „Я счастливый“, замечательная была „Я стану водопадом“, но я никогда на них не ставил, что это обязательно будет хитом», — отметил он.

Сердце Юры Шатунова остановилось 23 июня. Во время отдыха загородом ему резко стало плохо. Друзья доставили его в одну из больниц Подмосковья. Врачи боролись за жизнь экс-солиста «Ласкового мая», но усилия оказались тщетны.

Незадолго до смерти он выиграл суд над Андреем Разиным. Но продюсер с решением не согласен и намерен доказать — все права на исполнения песен «Ласкового мая» принадлежат лишь ему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Любовь Успенская назвала Андрея Разина, который пел под фонограмму Юры Шатунова.

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