Успенская одним словом назвала Разина, который пел под фонограмму Шатунова

Королева русского шансона возмущена поведением продюсера «Ласкового мая». Скрывать свои эмоции она не стала!

Королева русского шансона Любовь Успенская, узнав, что продюсер «Ласкового мая» при жизни экс-солиста группы Юры Шатунова исполнял песни под его фонограмму, не смогла сдержать эмоции, назвав бывшего коллегу знаменитости «придурком».

«Да он (Разин. — Прим. ред.) придурок, честно говоря. Я даже видела съемку, он выходит на сцену и голосом Шатунова поет. Даже не стесняется», — возмутилась Успенская в программе «Хватит слухов!» на YouTube.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Юра Шатунов скончался от обширного инфаркта 23 июня. Ему стало плохо во время загородного отдыха. Артиста доставили в больницу подмосковного Домодедово, но врачам не удалось его спасти. Кумиру миллионов было 48 лет. Часть праха захоронена на Троекуровском кладбище Москвы, вторая отправлена в Германию, где жил с женой и детьми музыкант.

Как уверены близкие Шатунова, внезапная смерть была спровоцирована стрессом и переживаниями из-за суда артиста с Разиным. На протяжении трех лет он пытался доказать — права на песни принадлежат ему. За несколько дней до кончины суд вынес решение в пользу Шатунова. Но огромный стресс сказался на работе сердца. Разин же после смерти Шатунова убеждает — он ни в чем не виноват и намерен обжаловать решение суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, смогут ли дети Юры Шатунова пережить утрату отца.