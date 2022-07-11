Успенская одним словом назвала Разина, который пел под фонограмму Шатунова
Любовь Успенская оскорбила певшего под фонограмму Шатунова Андрея Разина
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Королева русского шансона возмущена поведением продюсера «Ласкового мая». Скрывать свои эмоции она не стала!
Королева русского шансона Любовь Успенская, узнав, что продюсер «Ласкового мая» при жизни экс-солиста группы Юры Шатунова исполнял песни под его фонограмму, не смогла сдержать эмоции, назвав бывшего коллегу знаменитости «придурком».
«Да он (Разин. — Прим. ред.) придурок, честно говоря. Я даже видела съемку, он выходит на сцену и голосом Шатунова поет. Даже не стесняется», — возмутилась Успенская в программе «Хватит слухов!» на YouTube.
Юра Шатунов скончался от обширного инфаркта 23 июня. Ему стало плохо во время загородного отдыха. Артиста доставили в больницу подмосковного Домодедово, но врачам не удалось его спасти. Кумиру миллионов было 48 лет. Часть праха захоронена на Троекуровском кладбище Москвы, вторая отправлена в Германию, где жил с женой и детьми музыкант.
Как уверены близкие Шатунова, внезапная смерть была спровоцирована стрессом и переживаниями из-за суда артиста с Разиным. На протяжении трех лет он пытался доказать — права на песни принадлежат ему. За несколько дней до кончины суд вынес решение в пользу Шатунова. Но огромный стресс сказался на работе сердца. Разин же после смерти Шатунова убеждает — он ни в чем не виноват и намерен обжаловать решение суда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, смогут ли дети Юры Шатунова пережить утрату отца.
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