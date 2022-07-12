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Отец Ивана Урганта заявил о намерении телеведущего продолжать работать в России

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 420

Андрей Ургант раскритиковал знаменитостей, которые осуждали его сына из-за отпуска за границей.

Отец Ивана Урганта заявил о намерении телеведущего продолжать работать в России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Отец телеведущего Ивана Урганта, актер Андрей Ургант заявил, что его сын собирается продолжать работать в России. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

«Он российский гражданин, он русский человек, любит родину и собирается не только продолжать тут карьеру, он и не прекращал работу здесь», — сказал Андрей Ургант.

Актер театра и кино добавил, что программа «Вечерний Ургант» не закрыта, а ушла на временный перерыв.

Кроме того, отец шоумена осудил знаменитостей, которые критиковали Ивана Урганта после того, как тот отправился в отпуск за границу. Он пожаловался, что «то вранье», которое обрушилось на его сына, невозможно измерить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иван Ургант ответил режиссеру Эдуарду Боякову на критику в свой адрес. Ради этого телеведущий написал первый пост в Telegram.

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