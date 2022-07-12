В России будет создан список долгостроев. Как заявил на совещании с правительством премьер Михаил Мишустин, это позволит быстрее вводить в эксплуатацию замороженные объекты.

Это не только жилые дома, но и больницы, поликлиники, детские сады. Благодаря единому федеральному реестру, можно будет оперативно уладить все формальности. Соответственно, активнее пойдет процесс перевода долгостроев в число готовых.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас в список входят 2,5 тысячи проблемных объектов. Их строительство будет завершено в ближайшее время.