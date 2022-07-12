Федеральный реестр долгостроев появится в России
На данный момент в России насчитываются 2,5 тысячи проблемных объектов, строительство которых давно пора закончить. Новый список будет этому способствовать.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
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В России будет создан список долгостроев. Как заявил на совещании с правительством премьер Михаил Мишустин, это позволит быстрее вводить в эксплуатацию замороженные объекты.
Это не только жилые дома, но и больницы, поликлиники, детские сады. Благодаря единому федеральному реестру, можно будет оперативно уладить все формальности. Соответственно, активнее пойдет процесс перевода долгостроев в число готовых.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, сейчас в список входят 2,5 тысячи проблемных объектов. Их строительство будет завершено в ближайшее время.
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