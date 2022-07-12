Материальную помощь от России жителям Мелитополя ежедневно выплачивает городское общество инвалидов. С 23 июня помощь получили уже свыше двух тысяч человек.

Выплата производится единовременно и положена семьям с детьми до трех лет и инвалидами, многодетным, матерям-одиночкам, а также опекунам. Для оформления необходимо иметь паспорт с мелитопольской пропиской и другие документы, подтверждающие социальный статус.

«Я получила, во-первых, десять тысяч как пенсионерка. Потом получила десять тысяч, потому что ребенок инвалид. И вот сейчас еще как опекун. 30 тысяч в итоге», — рассказала жительница города Афанасьева Татьяна.

Жизнь в Мелитополе, отмечают местные жители, постепенно входит в мирное русло.