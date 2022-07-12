Финансовые аналитики предрекают, что в ближайшее время за единицу европейской валюты будут давать 85-95 центов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zheng Huansong; 5-tv.ru

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Санкции позволили впервые за 20 лет практически сравняться курсам американской и европейской валют.

За евро дают чуть менее 1,01 доллара. И это не предел. Финансовые аналитики и эксперты предрекают в ближайшее время более низкий курс — 85-95 центов за евро. Где и когда остановится эта тенденция, угадать невозможно.

В России, несмотря на падение курса по отношению к рублю, доллар держит такие же позиции по сравнению с евро. Европейская валюта за минувшие сутки упала на 24 копейки, а доллар — только на четыре.

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