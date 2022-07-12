Нашли в горах через пять дней после исчезновения! В Сочи спасатели эвакуировали вертолетом туристку, которая сбилась с пути.

На отдых девушка приехала из Магаданской области. Она пошла по туристическим маршрутам в лес, но сошла с тропинки и потерялась.

После нескольких дней скитаний магаданке удалось через службу 112 дозвониться до спасотряда. Истощенную девушку нашли на скальном участке склона реки Лаура. И с помощью лебедки подняли на борт.