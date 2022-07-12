Заблудившаяся туристка из Магадана пять дней бродила в горах Сочи в поисках спасения
Сотрудникам экстренных служб удалось найти исчезнувшую почти неделю назад девушку — эвакуировали ее с помощью вертолета.
Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru
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Нашли в горах через пять дней после исчезновения! В Сочи спасатели эвакуировали вертолетом туристку, которая сбилась с пути.
На отдых девушка приехала из Магаданской области. Она пошла по туристическим маршрутам в лес, но сошла с тропинки и потерялась.
После нескольких дней скитаний магаданке удалось через службу 112 дозвониться до спасотряда. Истощенную девушку нашли на скальном участке склона реки Лаура. И с помощью лебедки подняли на борт.
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