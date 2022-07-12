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Руины, огонь и стекла: военкор «Известий» показал последствия обстрела Новой Каховки

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 11 497

Опубликовано видео с последствиями мощного обстрела центра Новой Каховки

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пожары до сих пор продолжают задымлять Новую Каховку после мощного взрыва в центре города.

Корреспондент «Известий» Иван Литомин показал последствия ночного удара украинскими боевиками из американской системы залпового огня HIMARS по центру Новой Каховки.

Многоэтажные дома без стекол сейчас можно увидеть на центральных улицах мирного города. Разлетевшиеся заборы, обломки на земле и тротуарах. На улице Французской разлетелся дом — остались лишь камни. Предположительно, это был магазин. 

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Задымление в центре города очень сильное, ночь спустя пожары по городу продолжаются. Техники и людей для того, чтобы ликвидировать все воспламенения в городе просто не хватает.

Вечером 11 июля украинские боевики нанесли мощный удар по центру Новой Каховки, из-за чего не менее пяти человек погибли и не менее 60 пострадали. Удар повлек за собой сильные разрушения по городу: жилые дома и рынок, склады с гуманитарной помощью и минеральными удобрениями.

Большое количество людей, по словам главы военно-гражданской администрации Каховского района Владимира Леонтьева, сейчас находятся под завалами, многие заблокированы в своих домах и квартирах. Освободить их пока не получается.

Атакуя Новою Кахову, ВСУ целились в склады с минеральными удобрениями и селитрой. К слову, именно азотная селитра в августе 2020 года сдетонировала в порту Бейрута, в результате чего городу был нанесен колоссальный ущерб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ООН выступила против обстрелов гражданской инфраструктуры на Украине.

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