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Туристический автобус упал в пропасть в Турции

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 466

На место происшествия незамедлительно прибыли многочисленные бригады медиков, спасателей, пожарной охраны и полиции.

Туристический автобус упал в пропасть в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

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Туристический микроавтобус упал в пропасть в Турции, кода возвращался с берега Черного моря, в результате чего пострадали 18 человек. Об этом сообщает газета Star.

 

Фото: Twitter / Türkiye Gazetesi

 

«Авария произошла на 44-м километре автодороги Тунджели — Эрзинджан. Согласно полученной информации, туристический микроавтобус, отправлявшийся в рейс на Черное море из Малатьи, на обратном пути упал в пропасть в результате потери водителем управления. В аварии пострадали 18 человек, находившихся в микроавтобусе», — сказано в сообщении.

Бригады медиков, спасателей, полиции и пожарной охраны прибыли на место происшествия, все раненые госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что истребитель F/A-18 Hornet упал с авианосца «Гарри Трумэн» в Средиземном море. Об этом стало известно из сообщения Военно-морских сил США. Сказано, что причиной происшествия стала испортившаяся погода.

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