МО заявило об уничтожении пусковых установок Harpoon «Искандерами» под Одессой
Высокоточным оружием ВКС РФ ударили по украинским националистам и военной технике в 12 районах.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MC2 Austin Ingram; Минобороны РФ
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ВС РФ уничтожили пусковые установки американского ракетного комплекса Harpoon под Одессой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования „Искандер“ уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса „Harpoon“ (Гарпун) производства США», — заявил он на брифинге.
В том числе он рассказал, что в результате удара ракетами воздушного базирования в Донецкой области ликвидировано 180 сосредоточений живой силы и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады украинской армии.
Также высокоточным оружием ВКС РФ ударили по украинским националистам и военной технике в 12 районах, в ходе чего были уничтожены четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады и пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ.
За сутки поражено три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97-ми районах, в том числе и военная техника в 111-ти районах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российский истребитель Су-35С уничтожил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР.
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