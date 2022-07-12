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МО заявило об уничтожении пусковых установок Harpoon «Искандерами» под Одессой

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 926

Высокоточным оружием ВКС РФ ударили по украинским националистам и военной технике в 12 районах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MC2 Austin Ingram; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

ВС РФ уничтожили пусковые установки американского ракетного комплекса Harpoon под Одессой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования „Искандер“ уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса „Harpoon“ (Гарпун) производства США», — заявил он на брифинге.

В том числе он рассказал, что в результате удара ракетами воздушного базирования в Донецкой области ликвидировано 180 сосредоточений живой силы и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады украинской армии.

Также высокоточным оружием ВКС РФ ударили по украинским националистам и военной технике в 12 районах, в ходе чего были уничтожены четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады и пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ.

За сутки поражено три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97-ми районах, в том числе и военная техника в 111-ти районах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российский истребитель Су-35С уничтожил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР.

Тема:
Специальная военная операция России
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