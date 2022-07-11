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Российский истребитель Су-35С уничтожил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 130

Самолет националистов ликвидирован в небе рядом с населенным пунктом Богатырь.

Российский истребитель Су-35С уничтожил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Специальная военная операция России

Истребитель Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ во время воздушного боя сбил штурмовой самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, самолет националистов уничтожили в небе рядом с населенным пунктом Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР). В том числе ВКС РФ ударили по пунктам расположения наемников в Харьковской области. По итогу были уничтожены 250 вражеских военных и 25 единиц броневой техники и автомобилей.

Как следует из данных Минобороны РФ, с начала проведения специальной военной операции на территории Украины российская армия ликвидировала 3132 орудия полевой артиллерии и миномета, 4149 единиц военной автомобильной специальной техники, 741 боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО), 354 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 1506 беспилотных летательных аппаратов, 243 самолета и 137 украинских вертолетов.

Еще 24 февраля российский президент Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее целями он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Су-35С в ходе воздушного боя сбил украинские Су-25 и МиГ-29.

Тема:
Специальная военная операция России
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