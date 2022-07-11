Российский истребитель Су-35С уничтожил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР
Самолет националистов ликвидирован в небе рядом с населенным пунктом Богатырь.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Истребитель Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ во время воздушного боя сбил штурмовой самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, самолет националистов уничтожили в небе рядом с населенным пунктом Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР). В том числе ВКС РФ ударили по пунктам расположения наемников в Харьковской области. По итогу были уничтожены 250 вражеских военных и 25 единиц броневой техники и автомобилей.
Как следует из данных Минобороны РФ, с начала проведения специальной военной операции на территории Украины российская армия ликвидировала 3132 орудия полевой артиллерии и миномета, 4149 единиц военной автомобильной специальной техники, 741 боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО), 354 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 1506 беспилотных летательных аппаратов, 243 самолета и 137 украинских вертолетов.
Еще 24 февраля российский президент Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее целями он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Су-35С в ходе воздушного боя сбил украинские Су-25 и МиГ-29.
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