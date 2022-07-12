Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве

Число вице-премьеров в Правительстве РФ увеличилось с 10 до 11. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, расширив количество заместителей председателя правительства за счет министра промышленности и торговли.

«Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <…> заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ», — гласит текст указа, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня его подписания. Президент также поручил Правительству РФ привести другие нормативные акты в соответствие с его указом.

Как уточняет EADaily, сейчас министром промышленности и торговли является Денис Мантуров. Его кандидатуру премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму на должность зампреда правительства — главы Минпромторга. Она будет рассмотрена 15 июля.

Это уже второе изменение в структуре кабмина с 2020 года. Изначально в нем было девять вице-премьеров. Через полгода в их число был добавлен Александр Новак, до этого занимавший пост главы Минэнерго.

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