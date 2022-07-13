Избавиться от насекомых-вредителей аграриям удается не всегда — препятствует запрет на применение химикатов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ghazy Qaffaf; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Краснодарские фермеры близки к отчаянию. Полчища саранчи атакуют их посевы. В одном из районов края численность насекомых растет в геометрической прогрессии. Только за сутки зона поражения увеличилась в полтора раза — до 2,5 тысячи гектаров.

Саранча за день способна уничтожить весь урожай на поле. А вот фермеры избавиться от вредителей не всегда могут — из-за запрета на применение химикатов.

+22° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.85
-2.45 58.76
-3.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 13 июля

Последние новости

16:32
Украинские коллеги не верят в помощь Брежневой ВСУ: «Сиди в России и пой песенки»
16:26
«Ослепить и обездвижить»: эксперт о том, как прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS
16:20
Губерниев рассказал о попытках помириться с Бузовой: «Не получилось»
16:16
Взятых в ЛНР в плен белорусских наемников могут казнить
16:06
Ущерб по делу экс-замглавы МЧС Гуровича составляет более 320 миллионов рублей
15:52
Пельш об оскорбляющем россиян Галкине: «Не могу сказать, что общение изменилось»

Сейчас читают

Роза Сябитова сообщила о рождении внучки: «Спасибо любимым детям!»
Моральное и политическое смятение Запада стало тайным оружием Путина
Валдис Пельш рассказал о постыдном и травмирующем розыгрыше Чулпан Хаматовой
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год