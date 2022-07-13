Матвиенко назвала Дагестан уникальным после посещения крепости Нарын-Кала
Спикер Совета Федерации завершала визит в горную республику осмотром объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Места, которые лучше один раз увидеть самому, сегодня посетила спикер Совета Федерации. Поездку по Дагестану Валентина Матвиенко завершила в крепости Нарын-Кала — это объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сначала была экскурсия, знакомство с работами местных ремесленников и традиционными сладкими угощениями, а потом — огненная лезгинка и захватывающие трюки канатоходцев.
Неудивительно, что после такого Валентина Матвиенко назвала Дагестан уникальным местом с особым магнетизмом.
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