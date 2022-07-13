Места, которые лучше один раз увидеть самому, сегодня посетила спикер Совета Федерации. Поездку по Дагестану Валентина Матвиенко завершила в крепости Нарын-Кала — это объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сначала была экскурсия, знакомство с работами местных ремесленников и традиционными сладкими угощениями, а потом — огненная лезгинка и захватывающие трюки канатоходцев.

Неудивительно, что после такого Валентина Матвиенко назвала Дагестан уникальным местом с особым магнетизмом.