Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Тилль Линдеманн оскорбил Светлану Лободу: «Переборщила с пластикой»

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 4 929

Тилль Линдеманн назвал Светлану Лободу переборщившей с пластикой женщиной

Тилль Линдеманн оскорбил Светлану Лободу: «Переборщила с пластикой»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Gonzales Photo/Sebastian D

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Солист группы Rammstein не понимал, зачем ему нужно фотографироваться с артисткой. По слухам, она родила от него дочь.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн оскорбительно высказывался в адрес певицы Светланы Лободы. Его комментарий касался внешности артистки. Об этом сообщил продюсер Кирилл Чибисов, пишет KP.RU.

В течение долгого времени ходили слухи, будто бы Лобода родила от Линдеманна дочь. Их подпитывало то, что знаменитости нередко встречались и тепло общались друг с другом. Однако оказалось, что немецкий музыкант просто выполнял условия контракта. Ни о каком романе речи не было. Такой PR-ход стоил Лободе 150 тысяч евро за каждую встречу Линдеманна, рассказали журналистка Алена Жигалова и продюсер Кирилл Чибисов.

«Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, „переборщила с пластикой“», — рассказал он.

Кирилл Чибисов добавил, что на самом деле Светлана Лобода родила дочь Тильду от женатого бизнесмена. Тот якобы обещал уйти к ней от семьи, но в итоге оставил одну беременной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Жигалова рассказала о настоящем отце второго ребенка Светланы Лободы.

+22° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.85
-2.45 58.76
-3.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 13 июля

Последние новости

16:40
Власти Херсонской области попросили РФ помочь восстановить Новую Каховку
16:32
Украинские коллеги не верят в помощь Брежневой ВСУ: «Сиди в России и пой песенки»
16:26
«Ослепить и обездвижить»: эксперт о том, как прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS
16:20
Губерниев рассказал о попытках помириться с Бузовой: «Не получилось»
16:16
Взятых в ЛНР в плен белорусских наемников могут казнить
16:06
Ущерб по делу экс-замглавы МЧС Гуровича составляет более 320 миллионов рублей

Сейчас читают

Роза Сябитова сообщила о рождении внучки: «Спасибо любимым детям!»
Моральное и политическое смятение Запада стало тайным оружием Путина
Валдис Пельш рассказал о постыдном и травмирующем розыгрыше Чулпан Хаматовой
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год