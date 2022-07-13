Тилль Линдеманн оскорбил Светлану Лободу: «Переборщила с пластикой»
Тилль Линдеманн назвал Светлану Лободу переборщившей с пластикой женщиной
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Gonzales Photo/Sebastian D
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Солист группы Rammstein не понимал, зачем ему нужно фотографироваться с артисткой. По слухам, она родила от него дочь.
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн оскорбительно высказывался в адрес певицы Светланы Лободы. Его комментарий касался внешности артистки. Об этом сообщил продюсер Кирилл Чибисов, пишет KP.RU.
В течение долгого времени ходили слухи, будто бы Лобода родила от Линдеманна дочь. Их подпитывало то, что знаменитости нередко встречались и тепло общались друг с другом. Однако оказалось, что немецкий музыкант просто выполнял условия контракта. Ни о каком романе речи не было. Такой PR-ход стоил Лободе 150 тысяч евро за каждую встречу Линдеманна, рассказали журналистка Алена Жигалова и продюсер Кирилл Чибисов.
«Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, „переборщила с пластикой“», — рассказал он.
Кирилл Чибисов добавил, что на самом деле Светлана Лобода родила дочь Тильду от женатого бизнесмена. Тот якобы обещал уйти к ней от семьи, но в итоге оставил одну беременной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Жигалова рассказала о настоящем отце второго ребенка Светланы Лободы.
Читайте также
50%
-2.45 58.76
-3.05
Нашли ошибку?