Теперь врачи Республиканского травматологического центра ДНР смогут оказывать пациентам более квалифицированную помощь.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Выдача гуманитарной помощи от российских волонтеров состоялась в Республиканском травматологическом центре ДНР. Ежедневно сюда поступают пациенты, которым требуется сложная операция или лечение.

В этот раз неравнодушные волонтеры передали центру бронхоскоп — аппарат для экстренной диагностики наиболее тяжелых пострадавших. Больнице он был необходим. Аппарат поможет врачам оказывать еще более квалифицированную помощь.

Самым маленьким пациентам раздали конфеты. Ребята на время забыли о своих болезнях и смогли почувствовать себя ближе к дому.

«Я мечтаю домой попасть. У меня там собачка, котик. Котик — это Кнопа, а Лейла — это собачка», — рассказал маленький пациент.

Гуманитарная помощь для Республиканского травматологического центра Донецка была собрана и доставлена волонтерами из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело».

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