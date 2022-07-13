Выдача гуманитарной помощи от российских волонтеров состоялась в Республиканском травматологическом центре ДНР. Ежедневно сюда поступают пациенты, которым требуется сложная операция или лечение.

В этот раз неравнодушные волонтеры передали центру бронхоскоп — аппарат для экстренной диагностики наиболее тяжелых пострадавших. Больнице он был необходим. Аппарат поможет врачам оказывать еще более квалифицированную помощь.

Самым маленьким пациентам раздали конфеты. Ребята на время забыли о своих болезнях и смогли почувствовать себя ближе к дому.

«Я мечтаю домой попасть. У меня там собачка, котик. Котик — это Кнопа, а Лейла — это собачка», — рассказал маленький пациент.

Гуманитарная помощь для Республиканского травматологического центра Донецка была собрана и доставлена волонтерами из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело».