«Лахта Центр» опубликовал видео с приходом циклона «Зельда» в Петербург

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Циклон обрушился на Северную столицу и Ленобласть накануне. Он принес с собой ливень, грозы и поваливший сотни деревьев порывистый ветер.

День и ночь поменялись местами! «Лахта-Центр» показал, как «Зельда» накрыла Петербург.

Циклон обрушился на город накануне. На кадрах с камеры верхушки небоскреба видно, как с юга на город надвигается огромная черная туча и проливается дождем.

Вместе с ливнем «Зельда» принесла в Петербург грозы и порывистый ветер. В Ленобласти он повалил почти 250 деревьев. Власти объявили оранжевый уровень опасности.

К ночи циклон ушел в Финляндию и все стихло. Сегодня петербуржцам обещают солнечную погоду. Воздух прогреется до 25 градусов.

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