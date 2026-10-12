Шадаев сообщил, что «Яндекс» столкнулся с беспрецедентной атакой

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Минцифры защитит ЦОД от атак вместе с Минобороны, заявил министр цифрового развития РФ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минцифры вместе с Минобороны прорабатывает комплекс мер для защиты отечественных центров обработки данных от нападений. Об этом на заседании IT-комитета сообщил руководитель ведомства, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

«Конечно, „Яндекс“ столкнулся с беспрецедентной атакой. Минцифры совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов», — подчеркнул он.

Глава ведомства отметил, что, несмотря на масштаб атак, цифровые сервисы не останавливают работу благодаря резервированию мощностей и распределению инфраструктуры. Шадаев также сказал, что специалисты следили за ситуацией в реальном времени. Кроме того, он поблагодарил сотрудников компании за усилия по поддержанию стабильности ЦОД.

Ранее, 11 октября, еще одна атака БПЛА во Владимире повредила инфраструктуру дата-центра «Яндекса». На фоне этих повреждений у компании отмечались сбои в работе сервисов. В тот же день некоторые сервисы «Яндекса» начали возвращаться к нормальной работе. Однако большая часть приложений пока что работает с перебоями.

В дата-центре «Яндекса» в Сасово Рязанской области 8 октября вспыхнул пожар после атаки беспилотников. Из-за этого объект полностью прекратил работу, и компания предупредила о возможных сбоях в своих сервисах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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