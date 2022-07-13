Песков назвал законопроект об Ичкерии юридическим казусом от Верховной рады

Законопроект о признании Чеченской Республики Ичкерия, который внесли в Верховную раду Украины — указывает на юридическое невежество депутатов Незалежной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. Юридический казус. Это говорит о качестве законотворческой работы в Верховной раде», — отметил представитель Кремля.

Еще 12 июля на официальном сайте украинского парламента появился проект постановления о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия. Авторами закона выступили депутаты Александр Гончаренко и Муса Магомедов.

Известно, что Чеченская Республика Ичкерия — это самопровозглашенное образованное государство, которое существовало после распада Советского союза в Чечне. Оно было ликвидировано к весне 2000 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чеченские бойцы ликвидировали группу украинских боевиков в ЛНР.