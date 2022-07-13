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Кулеба: цель Украины — вернуть территории, над которыми утрачен контроль

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Рустам Болотов
Рустам Болотов 100

В Киеве подтвердили, что на данный момент не ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта, и Украина намерена продолжать боевые действия.

Кулеба: цель Украины — вернуть территории, над которыми утрачен контроль

Фото: LAURENT GILLIERON / ТАСС

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Вооруженные силы Украины планируют вернуть себе контроль над всеми утраченными территориями. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Цель Украины — освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности и полного суверенитета на востоке и юге Украины», — цитирует министра РИА Новости.

По словам главы МИД Украины, с российской стороной на данный момент не ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта, и Украина намерена продолжать боевые действия. Можно точно исключить любые территориальные уступки в пользу Москвы.

В июне Кулеба заявлял, что Киев готов обсуждать возможность установления границ Украины в том виде, в котором они существовали до 24 февраля 2022 года, не возвращая их к состоянию 1991 года.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. В ответ на подобные действия со стороны Москвы США, НАТО и страны ЕС объявили России «экономическую войну».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у России есть серьезные достижения в политических и экономических сферах, где Европа переоценила свои возможности.

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