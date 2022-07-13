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Моральное и политическое смятение Запада стало тайным оружием Путина

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 333

У России есть серьезные достижения в политических и экономических сферах, где Европа переоценила свои возможности.

Моральное и политическое смятение Запада стало тайным оружием Путина

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Политическая и моральная растерянность стали серьезным оружием российского лидера Владимира Путина. Такое мнение выразил американский эксперт-международник Уолтер Рассел Мид.

«Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», – заметил он.

По мнению обозревателя, у России есть серьезные достижения в политических и экономических сферах, в которых Западный мир считал себя наиболее сильным игроком.

«Опасения, что российское газовое эмбарго может нанести ущерб европейской экономике и оставит комфортных немецких граждан в темноте следующей зимой, заменили надежды на то, что западные санкции поставят Москву на колени», — отметил он в своей статье для газеты The Wall Street Journal.

Публицист подчеркнул, что ФРГ боится последствий финансового противостояния с Россией, поэтому стала уклоняться от обязательств по увеличению расходов на оборону. В том числе для государств больше в приоритете торговля с РФ, чем солидарность с G7. Например, для Китая, Бразилии и Индии.

Также по мнению Мида, у Запада есть много уязвимых мест. Это присущая Европе и США тяга к протекционизму, которая понижает экономическую привлекательность западной системы для развивающихся государств. Еще ценностная западная политика и споры между либеральными странами Европы. Автор уверен, что культурные войны никак не демонстрируют единство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой будет ответ Москвы на антироссийские санкции.

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