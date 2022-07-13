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«Участь предателя»: Цыганова потребовала довести дело Галкина до исполнения

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 8 760

Вика Цыганова призвала довести уголовное дело против Галкина до исполнения

«Участь предателя»: Цыганова потребовала довести дело Галкина до исполнения

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Юморист должен ответить за свое «бесстыжее» поведение, уверена певица.

Вика Цыганова заявила, что уголовное дело, возбужденное в отношении Максима Галкина, должно быть доведено до исполнения. По мнению певицы, юморист сам буквально напрашивается на это.

«Если сказали „а“, надо сказать „б“. Надо власти доводить дело до исполнения. Он просит этого, выпрашивает. По поведению видно. Проявляет несусветное хамство. <…> Власть должна быть конкретной. Действия должны быть адекватные и четкие. Не надо дразнить людей. Они накормлены этими выходками», — заявила Цыганова в комментарии Teleprogramma.pro.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица подчеркнула, что не удивлена делу, возбужденному в отношении Галкина. По ее мнению, юморист вполне заслуженно понесет наказание за свое предательство и поведение в последние месяцы.

«За что боролись — на то и напоролись. Участь предателя — всегда одинаковая. Я не знаю, за что он боролся. Зарабатывал здесь, а сейчас так себя ведет — абсолютно бесстыже. Это должно быть наказуемо. Просто стыдно. Я не знаю, как он воспитывает своих детей. Наверное, у них те же ценности, что и у него, — предательские. Наверное, это норма для этих людей», — заявила Цыганова.

Она добавила, что ей жаль людей, которые ходили на концерты юмориста. Певица посоветовала им в будущем относиться более серьезно к своим кумирам.

В этот же день экс-депутат Госдумы Роман Худяков сообщил, что Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области возбудил в отношении Максима Галкина уголовное дело о дискредитации российских военнослужащих.

По словам Худякова, российские власти не могут оставить провокационные высказывания юмориста без наказания и должны «устроить показательную порку».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Ольга Кормухина, известная патриотической позицией, призналась в безразличии к уголовному делу в отношении Максима Галкина. Она заявила, что у нее нет ни времени, ни сил следить за его высказываниями.

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